У Маріуполі окупанти оголосили про знесення 147 будинків цього року, – Андрющенко

Російські окупанти продовжують зносити будинки в Маріуполі. При цьому, у 30% багатоповерхівок живуть люди.

Про це повідомив у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

"Знесення будинків набирає шалених темпів. Всього окупаційна влада оголосила про знесення 147 будинків цього року. Не менш 30 відсотків з цих домів частково заселені маріупольцями. Подальша доля мешканців невідома – окупаційна адміністрація і далі робить вигляд, що їх не існує", – написав він.

Також тривають щоденні відключення електрики по всьому місту.

"Справжня причина – постійні аварії обладнання через перезавантаження мережі. Просто кажучі – електрообігрівачі", –зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ вщент розгромили Маріуполь і вбили десятки тисяч жителів міста. Попри це, так званий парламент "ДНР" звернувся до російської Держдуми з проханням надати Маріуполю статус "міста військової слави".