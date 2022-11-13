​Другий день поспіль у Маріупольський район прибувають російські військові та цивільні з Херсонського напрямку

Російські окупанти другий день поспіль прибувають із Херсонського напрямку в Маріупольський район.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, 12 листопада колони автівок з окупантами прибули дорогою Мангуш-Урзуф.

"Прибулих розселяють по пансіонатах та базах відпочинку в с. Ялта, с.Нова Ялта, с. Юр'ївка. Розселенням займається окупаційний МНС Мангуша. На зараз на цій дорозі на кожному перехресті чергують військові регулювальники в очікуванні чергових окупантів з Херсону на розселення", - розповів Андрющенко.

Він додав, що стрімко зростає кількість цивільних автомобілів із російськими номерами. Їхні водії розповідають, що їдуть із Херсона.

Як військові, так цивільні розраховуються гривнею в місцевих магазинах, підкреслив радник міського голови Маріуполя.

Нагадаємо, після відходу російської армії за Дніпро росіяни перетворили Маріуполь на перехрестя ротацій. У місті фіксують зростання руху ворожих військових колон з технікою і боєприпасами, а також збільшення кількості військових РФ.