Українські морські піхотинці підняли прапор над ще одним населеним пунктом у Херсонській області. Цього разу стяг замайорів над селом Львове в Бериславському районі.
Про це повідомила 35 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.
"Одеські морпіхи підняли український прапор в центрі населеного пункту Львове, що на Херсонщині", – йдеться у повідомленні.
Ще наприкінці серпня ЗСУ знищили переправу росіян через Дніпро в районі села Львове.
Зазначимо, що Львове розташоване у Бериславському районі Херсонської області на березі Дніпра, неподалік від гирла.
Нагадаємо, що силами оборони України встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонської області.
В Херсоні до міста повернулося керівництво ОВА.