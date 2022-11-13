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Морпіхи звільнили село Львове на Херсонщині

Село розташоване у Бериславському районі. 

Морпіхи звільнили село Львове на Херсонщині
Фото: Скрін з відео

Українські морські піхотинці підняли прапор над ще одним населеним пунктом у Херсонській області. Цього разу стяг замайорів над селом Львове в Бериславському районі.

Про це повідомила 35 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

"Одеські морпіхи підняли український прапор в центрі населеного пункту Львове, що на Херсонщині", – йдеться у повідомленні.

Ще наприкінці серпня ЗСУ знищили переправу росіян через Дніпро в районі села Львове.

Зазначимо, що Львове розташоване у Бериславському районі Херсонської області на березі Дніпра, неподалік від гирла.

Нагадаємо, що силами оборони України встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонської області.

В Херсоні до міста повернулося керівництво ОВА.

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