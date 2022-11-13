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В Маріуполі російські лікарі хочуть вводити дітям "ліки для діагностики", - Андрющенко

Такі дії росіян викликали занепокоєння у батьків.

В Маріуполі російські лікарі хочуть вводити дітям "ліки для діагностики", - Андрющенко
Маріуполь
Фото: Євген Малолєтка

В окуповані Маріуполь, Мангуш та Нікольське прибули російські лікарі та збирають з батьків дозволи на введення ліків дітям нібито з метою діагностики. 

Про це повідомляє у Телеграм радник мера міста Петро Андрющенко.

«В Маріуполь, Мангуш та Нікольське прибула окрема бригада окупантів в білих халатах для проведення заходів з діагностики дітей шкільного віку. Принаймні, так це звучить офіційно», - наголосив Андрющенко.

В той же час він наводить документи, які вимагають від батьків підписати росіяни. В них вказано «введення ліків».

"Велике занепокоєння в батьків в окупації викликали папери - згоду які вони мають надати. Якщо уважно подивитись на п. 3 та п.4 згоди то дійсно, з урахуванням росіян варто замислитись. Дивно, що це за діагностика шляхом введення ліків? Як діагностика може нанести шкоду здоров’ю, на яку батьки дають згоду?», - пише Андрющенко.

За словами радника мера, такі дії росіян викликали занепокоєння у батьків, адже на окупованих територіях неодноразово фіксувались факти геноциду українців.

«Можливо, це просто дурний папір росіян. Адже, з огляду на реалії та геноцид українців, батьки дітей цілком закономірно б’ють тривогу. Тому, що росіяни здатні на реалізацію найгірших очікувань. Завжди», - резюмує Андрющенко.

Нагадаємо, що у селищі Старий Крим під Маріуполем місце масового поховання продовжує розширюватись. Там з'явився новий сектор братських могил - №21.

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