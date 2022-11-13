Росіяни втратили у війні проти України майже 81 тис. осіб

Українські захисники знищили за добу два танки росіян.

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Протягом доби 12 листопада Збройні сили України знищили 650 окупантів та 12 броньованих машин росіян.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 80 860 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2840 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5742 (+12) од,

артилерійських систем – 1837 (+8) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 206 (+1) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1),

крилаті ракети ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од,

спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

Нагадаємо, що 11 листопада ЗСУ знищили близько 810 окупантів.