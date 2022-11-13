Швеція планує передати Україні сучасну зброю
Швеція планує передати Україні сучасну зброю
Командувач ОК “Південь” прибув до Херсона
Командувач ОК “Південь” прибув до Херсона
Білорусь образилася, що Україна укріплює кордон
Білорусь образилася, що Україна укріплює кордон
Маляр назвала прізвища п'яти генералів, які командують наступом ЗСУ на півдні
Маляр назвала прізвища п'яти генералів, які командують наступом ЗСУ на півдні
Росія може вдарити ракетами 15-16 листопада, – Повітряні сили
Росія може вдарити ракетами 15-16 листопада, – Повітряні сили
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Окупанти кинули багато техніки біля греблі Каховської ГЕС, - Хлань
Окупанти кинули багато техніки біля греблі Каховської ГЕС, - Хлань
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни втратили у війні проти України майже 81 тис. осіб

Українські захисники знищили за добу два танки росіян.

Росіяни втратили у війні проти України майже 81 тис. осіб
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Протягом доби 12 листопада Збройні сили України знищили 650 окупантів та 12 броньованих машин росіян.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 80 860 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2840 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5742 (+12) од,
  • артилерійських систем – 1837 (+8) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 206 (+1) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 399 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од,
  • спеціальна техніка ‒ 160 (+0).

Нагадаємо, що 11 листопада ЗСУ знищили близько 810 окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також