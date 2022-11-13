Головне за ніч. Неділя, 13 листопада

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожий обстріл Дніпропетровщини, відключення електропостачання 13 листопада, збереження демократами контролю над Сенатом США.

Недільний ранок почався з повітряної тривоги, оголошеної по всій країні через активність російської тактичної авіації над територією Білорусі.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині.

Ворог продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. За добу завдав чотирьох ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під ворожим вогнем опинилися понад 20 населених пунктів Запорізької, Черкаської, Харківської і Донецької областей.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 13 листопада – у нашій новині.

Уночі від ворожого вогню вкотре потерпав Нікопольський район Дніпропетровської області.

"Росіяни скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади. Найбільше постраждав Нікополь. У нічне місто прилетіли майже 40 смертоносних снарядів. Поранені дві жінки - 46 та 82 років. Обидві доправлені до місцевої лікарні. Стан середньої тяжкості", - повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Найстрашніша, напевне, статистика: внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії в Україні постраждали більше ніж 1260 дітей. Станом на ранок 13 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 430. Зросла кількість поранених - понад 830.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 421, Харківській - 264, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 60 та Дніпропетровській - 31.

8 листопада в с. Борозенське Херсонської області внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в приватний будинок отримав поранення тримісячний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

В Укренерго повідомили про деталі відключень електропостачання у неділю, 13 листопада.

З 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

В інших областях України відключень не прогнозуються.

“Маємо зауважити, що будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами”, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголошують, що ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час.

Представники Демократичної партії США здобули щонайменше 50 голосів у Сенаті й таким чином збережуть контроль над верхньою палатою Конгресу за результатами проміжних виборів.

"Останнього удару по сподіваннях республіканців отримати контроль над Сенатом було завдано в штаті Невада, де в суботу сенатор Кетрін Кортес Масто здобула перемогу, переобравшись знову та обійшовши Адама Лаксальта, колишнього генерального прокурора штату", - йдеться у повідомленні The Washington Post.

Таким чином, прогнозована перемога Масто забезпечує демократам 50-те місце у верхній палаті Конгресу, яка складається зі 100 сенаторів. З урахуванням голосу віцепрезидентки Камали Гарріс, Демократичній партії вже гарантована мінімальна більшість.

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