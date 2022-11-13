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Правоохоронці встановили у Херсоні та навколо міста блокпости

На території обласного центру вже працюють 200 поліцейських.

Правоохоронці встановили у Херсоні та навколо міста блокпости
Фото: Скрін з відео

Правоохоронці встановили у Херсоні та навколо нього блокпости.

Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко.

Близько 200 поліцейських вже працюють на території звільненого обласного центру. 

Проте поліція закликає громадян поки не повертатися до Херсону через значне замінування міста окупантами.

Над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів працюють 10 груп вибухотехніків. 

“Просимо місцевих мешканців дотримуватися визначених правил, обережно пересуватися містом та не чіпати підозрілі предмети. Якщо виявили такий, обов’язково повідомте про це правоохоронцям”, – наголосив глава Нацполіції. 

Нагадаємо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України. До міста зайшли частини ЗСУ, а для російських військових єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон.

Наразі в Херсоні вже почала працювати Нацполіція. Також до міста повернулося керівництво ОВА.

Один із поліцейських саперів отримав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона

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