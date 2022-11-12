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Окупанти обстріляли Горностаївку на Херсонщині, є жертви

Загинуло дві жінки.

Окупанти обстріляли Горностаївку на Херсонщині, є жертви
Фото: Ярослав Янушевич

Окупанти обстріли з “Граду” селище Горностаївка Каховського району на Херсонщині.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

“Російські окупанти із РСЗВ “Град” обстріляли селище. Ці нелюди цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі”, – зазначив він. 

Через ворожі обстріли загинули дві жінки. Близько 10 будинків зазнали пошкоджень.

“Такими жахливими методами росіяни хочуть схилити мешканців Горностаївки до так званої “евакуації”. Самі ж військові рф ховаються по підвалах місцевих жителів”, – додав Янушевич.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Силами оборони України встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонької області

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