Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Оголосили підозру російському генералу, який народився на Вінниччині. Він керував підрозділами “ДНР”
Оголосили підозру російському генералу, який народився на Вінниччині. Він керував підрозділами “ДНР”
На платформі єДопомога встановили “Лічильник допомог”
На платформі єДопомога встановили “Лічильник допомог”
Генштаб ЗСУ оприлюднив звернення до білоруських і російських військових: що їм пропонують
Генштаб ЗСУ оприлюднив звернення до білоруських і російських військових: що їм пропонують
​В окупованому Мелітополі прогримів вибух в будинку колаборанта
​В окупованому Мелітополі прогримів вибух в будинку колаборанта
Бійці 28-ої бригади затрофеїли танк окупантів Т-90М “Прорив”
Бійці 28-ої бригади затрофеїли танк окупантів Т-90М “Прорив”
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні запроваджується комендантська година з 17:00 до 08:00

У цей час місцевим жителям заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях

У Херсоні запроваджується комендантська година з 17:00 до 08:00
Фото: Мост Херсон

Військова адміністрація Херсона запровадила у місті тривалу комендантську годину. 

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Комендантська година у Херсоні триватиме з 17:00 до 08:00. У цей час місцевим жителям заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях

Обмеження стосуються також жителів підпорядкованих Херсону навколишніх населених пунктів.

Нагадаємо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України. До міста заходять частини ЗСУ, а для російських військових єдиний шанс уникнути загибелі - негайно здатися в полон.

Наразі в Хрерсоні вже почала працювати Нацполіція. Також до міста повернулося керівництво ОВА.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також