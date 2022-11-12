У Херсоні запроваджується комендантська година з 17:00 до 08:00

У цей час місцевим жителям заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях

Військова адміністрація Херсона запровадила у місті тривалу комендантську годину.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Комендантська година у Херсоні триватиме з 17:00 до 08:00. У цей час місцевим жителям заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях

Обмеження стосуються також жителів підпорядкованих Херсону навколишніх населених пунктів.

Нагадаємо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України. До міста заходять частини ЗСУ, а для російських військових єдиний шанс уникнути загибелі - негайно здатися в полон.

Наразі в Хрерсоні вже почала працювати Нацполіція. Також до міста повернулося керівництво ОВА.