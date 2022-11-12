У Запоріжжі спрацювала ППО, уламки впали на одній із вулиць

У Запоріжжі під час повітряної тривоги спрацювала протиповітряна оборона.
Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.
"Десь з півгодини тому у Запоріжжі пролунали вибухи. Це вдало спрацювали наші Сили протиповітряної оборони", - написав він.
Куртєв також повідомив, що на вулицях одного з районів міста є уламки. Він закликав мешканців бути обережними, не чіпати підозрілі та невідомі предмети.
Раніше низка ЗМІ та телеграм-каналів повідомляли про звуки вибухів у Запоріжжі.
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