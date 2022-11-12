Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Генштаб ЗСУ оприлюднив звернення до білоруських і російських військових: що їм пропонують
Генштаб ЗСУ оприлюднив звернення до білоруських і російських військових: що їм пропонують
​В окупованому Мелітополі прогримів вибух в будинку колаборанта
​В окупованому Мелітополі прогримів вибух в будинку колаборанта
Оголосили підозру російському генералу, який народився на Вінниччині. Він керував підрозділами “ДНР”
Оголосили підозру російському генералу, який народився на Вінниччині. Він керував підрозділами “ДНР”
Бійці 28-ої бригади затрофеїли танк окупантів Т-90М “Прорив”
Бійці 28-ої бригади затрофеїли танк окупантів Т-90М “Прорив”
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
На платформі єДопомога встановили “Лічильник допомог”
На платформі єДопомога встановили “Лічильник допомог”
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запоріжжі спрацювала ППО, уламки впали на одній із вулиць

Півгодини тому в місті пролунали вибухи.

У Запоріжжі спрацювала ППО, уламки впали на одній із вулиць
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Старух у Telegram

У Запоріжжі під час повітряної тривоги спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

"Десь з півгодини тому у Запоріжжі пролунали вибухи. Це вдало спрацювали наші Сили протиповітряної оборони", - написав він.

Куртєв також повідомив, що на вулицях одного з районів міста є уламки. Він закликав мешканців бути обережними, не чіпати підозрілі та невідомі предмети.

Раніше низка ЗМІ та телеграм-каналів повідомляли про звуки вибухів у Запоріжжі.

Нагадаємо,

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також