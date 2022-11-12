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Маляр назвала прізвища п'яти генералів, які командують наступом ЗСУ на півдні

Вона також оприлюднила фото генералів.

Маляр назвала прізвища п'яти генералів, які командують наступом ЗСУ на півдні
Фото: Ганна Маляр

Наступом ЗСУ на півдні нашої країни, під час якого звільняють окуповані території, керують четверо бригадних генералів та генерал-майор.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала в Telegram.

"Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування. В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою", - зазначила вона.

Маляр заявила, що контрнаступом на півдні керують:

  • бригадний генерал Олександр Тарнавський;
  • генерал-майор Андрій Ковальчук;
  • бригадний генерал Андрій Грицьков;
  • бригадний генерал Михайло Драпатий;
  • бригадний генерал Андрій Гнатов.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони повідомило, що Херсон, який був окупований росіянами з березня, повертається під контроль України. В місто заходять Збройні сили України. Всі шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем.

Національна поліція вже почала працювати у звільненому від російських окупантів Херсоні.

Також в Херсоні відновилася трансляція українського телебачення.

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