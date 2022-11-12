У Херсоні сапер дістав поранення під час розмінування адмінбудівлі

Наразі в місті працюють близько 200 поліцейських.

На території звільного від російських окупантів Херсона один із саперів дістав поранення під час розмінування адміністративної будівлі. Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Він також зазначив, що наразі в місті працюють близько 200 поліцейських.

"Національна поліція проводить стабілізаційні заходи в Херсоні. Близько 200 поліцейських працюють на території міста. Навколо і на території Херсона виставлені блокпости. Поліція Херсонської області продовжує фіксувати злочини російських окупантів", - написав він у фейсбуці.

Клименко зазначив, що основна загроза полягає в масовому мінуванні.

"10 груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Один із поліцейських саперів сьогодні дістав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона", - повідомив він.

Місцевих жителів просять обережно пересуватися містом і не чіпати підозрілі предмети та повідомляти про них правоохоронцям.

"Водночас звертаємося до громадян, які виїхали з Херсона: не поспішайте повертатися, доки не будуть завершені стабілізаційні заходи. Робота продовжується. Поліція працює", - додав Клименко.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон, який був окупований росіянами з березня, повертається під контроль України. В місто заходять Збройні сили України. Всі шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем.

Вдень херсонці вийшли в центр міста з українськими прапорами. Синьо-жовтий стяг встановлено біля будівель ОДА і поліції.