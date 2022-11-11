У Херсоні люди вийшли в центр міста з українськими прапорами

Один з прапорів замайорів біля обласної адміністрації.

В центрі Херсона місцеві мешканці вийшли на вулиці з українськими прапорами. Синьо-жовтий стяг встановлено поруч із будівлею Херсонської обласної адміністрації.

Люди, зокрема діти, стояли уздовж дороги з прапорами в руках. Відповідні фото оприлюднив канал Мост:Херсон у телеграм.

Офіційна інформація щодо ситуації в Херсоні буде надана українською владою.

Також прапор встановлено біля будівлі поліції.

Мужні херсонці під час окупації виходили на протести, показуючи незгоду з встановленням окупаційної "влади". Крім того, в області діє потужний рух опору.

9 листопада російське міністерство оборони заявило про нібито вихід своїх військ із правобережжя Херсонської області на лівий берег Дніпра. Фактично було оголошено, що окупанти полишають Херсон – місто розташоване на правому березі.

10 листопада вранці в Генштабі ЗСУ повідомили, що не можуть підтвердити чи спростувати дані про "вихід військ" окупантів. Там наголосили, що ймовірне відведення сил окупантів повʼязано з активними діями сил оборони.

Того ж дня ОК "Південь" підтвердило часткове відведення сил ворога на лівий берег.

11 листопада міністерство оборони Росії заявило, що всі окупанти разом із технікою та озброєнням нібито перейшли на лівий берег. Перед тим стало відомо про руйнування Антонівського мосту, що сполучає обласний центр із лівим берегом річки.