За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) через ворожий ракетний обстріл Миколаєва вночі 11 листопада.
Про це повідомляє у Telegram Офіс генпрокурора.
За даними слідства, 11 листопада 2022 року близько третьої години ночі російська армія в черговий раз ракетами обстріляла два житлові райони міста Миколаєва.
Внаслідок обстрілів в одному із районів повністю зруйновано один з під’їздів п’ятиповерхового житлового будинку. На даний час відомо про сімох загиблих та одного пораненого мешканця.
Також суттєві пошкодження отримали інші багатоповерхові житлові будинки, супермаркет, лінії електромереж, торговельні заклади, приватний автотранспорт. В іншому районі пошкоджено приватні житлові будинки, автотранспорт виробничі приміщення та склади підприємств, ремонтні майстерні, СТО.
Інформація щодо постраждалих уточнюється. За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами типу С-300.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав обстріл Миколаєва “цинічною відповіддю Росії на успіхи українських військових на фронті”.