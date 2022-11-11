Сьогодні вночі житлові квартали міста були атаковані ракетами типу С-300. Наразі відомо про сімох загиблих і одного пораненого внаслідок атаки.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) через ворожий ракетний обстріл Миколаєва вночі 11 листопада.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 11 листопада 2022 року близько третьої години ночі російська армія в черговий раз ракетами обстріляла два житлові райони міста Миколаєва.

Фото: Офіс генпрокурора

Внаслідок обстрілів в одному із районів повністю зруйновано один з під’їздів п’ятиповерхового житлового будинку. На даний час відомо про сімох загиблих та одного пораненого мешканця.

Фото: Офіс генпрокурора

Також суттєві пошкодження отримали інші багатоповерхові житлові будинки, супермаркет, лінії електромереж, торговельні заклади, приватний автотранспорт. В іншому районі пошкоджено приватні житлові будинки, автотранспорт виробничі приміщення та склади підприємств, ремонтні майстерні, СТО.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами типу С-300.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав обстріл Миколаєва “цинічною відповіддю Росії на успіхи українських військових на фронті”.