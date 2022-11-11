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Окупанти вдарили ракетами по Миколаєву: зруйновано п’ять поверхів будинку, є загиблі і поранені

Пошуково-рятувальна операція триває.

Окупанти вдарили ракетами по Миколаєву: зруйновано п’ять поверхів будинку, є загиблі і поранені
Фото: Олександр Сєнкевич у Telegram

Цієї ночі російські окупанти обстріляли ракетами Миколаїв. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку: є значні руйнування, загинули люди.

Про це повідомив у Telegram міський голова Олександр Сєнкевич.

“Вночі російські покидьки обстріляли житловий квартал Миколаєва. Одна з ракет влучила у п’ятиповерхівку. Руйнування – від 5 до 1 поверху”, – поінформував Сєнкевич.

Фото: Олександр Сєнкевич у Telegram

За інформацією мера, наразі відомо про двох загиблих та двох поранених. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію.

Фото: Віталій Кім у Telegram

Фото: Олександр Сєнкевич у Telegram

 

Нагадаємо, вранці 9 листопада росіяни обстріляли “смерчами” Миколаїв. Пошкоджено хлібзавод, підприємство, будинки. Одна людина поранена.

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