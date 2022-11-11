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Атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України проходять хвилями, – міністерство обоорони Британії

Ці удари мають на меті, зокрема, завдати шкоди моральному стану мирних українців, адже вони страждають від вимкнень світла і проблем з водою і опаленням. 

Атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України проходять хвилями, – міністерство обоорони Британії
Фото: EPA/UPG

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні відбуваються хвилями. Перша з них відбулася 10 жовтня.

Під час атаки 31 жовтня вперше було пошкоджено гідроелектростанцію. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Враження електромереж матиме наслідки і для систем водопостачання та опалення, "що буде найбільш відчутно цивільним населенням упродвож зими, коли зросте попит". 

Те, що Росія продовжує обирати як цілі критичну інфраструктуру, а не військові обʼєкти, доводить, що вона прагне впливати на моральний стан українців. 

Нагадаємо, сьогодні через нові обстріли енергетичних обʼєктів в деяких областях і Києві замість планових відключень застосували екстрені. Окупанти поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури Вінницької області. 

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