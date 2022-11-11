Ворог обстрілював з мінометів і артилерії прикордонні села Харківщини, є поранені

Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли населених пунктів Харківщини, розташованих вздовж державного кордону з РФ та лінією зіткнення.
Про це повідомив у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що з мінометів, реактивної та ствольної артилерії ворог обстрілював міста і села Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.
“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненням госпіталізований 42-річний чоловік. Крім того, чоловік 76 років звернувся до медиків з пораненням отриманим напередодні”, – йдеться у повідомленні.
В області тривають роботи з гуманітарного розмінування. За добу знешкоджено 412 вибухонебезпечних предметів. Однак мінна небезпека в області ще дуже висока. Вчора біля села Погонівка Барвінківської громади Ізюмського району на міні підірвався трактор, що працював у полі. Тракторист отримав поранення.
Українські військові на лінії зіткнення тримають позиції та продовжують вести бої з окупантами.
Нагадаємо, на Харківщині підірвалися на міні працівники дорожньої служби. Двоє людей загинуло, двох госпіталізували.