Ворог продовжує переміщувати підрозділи та техніку між двома берегами Дніпра, – ОК “Південь”

Ворог продовжує маневри з переміщення підрозділів та техніки між двома берегами Дніпра.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Окупанти облаштовують рубежі оборони на лівому березі і ведуть обстріл наших позицій на правому березі.

“Сили оборони продовжують просування лінії фронту ближче до лівого берега, вороже військо екстрено пакується у плавзасоби, які здаються придатними для переправи і намагаються врятуватися втечею”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 листопада міністр оборони Сергій Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсонської області на лівий берег Дніпра. Таким чином окупанти мають полишити Херсон.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія утримує в Херсонській області 40 тисяч своїх військових. За його словами, щоб вивести ці війська, один-два дні не достатньо, для цього знадобиться щонайменше тиждень.