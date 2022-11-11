Фейки від РФ: зброя ЗСУ на “чорному ринку”, звільнення Миколаївської області та канонізація Стремоусова

“Це не “фейки” і не “роспропаганда” … прецеденти потрапляння поставленого ЗСУ озброєння на “чорний ринок” підтверджено Європолом”, маніпулюють російські окупанти.

У посольстві РФ у Норвегії розповсюджують маніпуляцію про те, що “організатори постачання озброєння Києву не можуть не усвідомлювати загрози потрапляння… зброї до рук ультраправих націонал-радикалів та терористів не лише в Україні, а й за її межами”.

“Це не “фейки” і не “роспропаганда” … прецеденти потрапляння поставленого ЗСУ озброєння на “чорний ринок” підтверджено Європолом”, – цитує дипломатів Центр протидії дезінформації при РНБО.

У мережі поширюються фейк про те, що “Миколаївська область повністю звільнена від окупантів”. Однак ця інформація поки не відповідає дійсності, про що заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім: “Миколаївщина звільнена майже повністю”.

Окрім того, у мережі опубліковано звернення, яким пропонується канонізувати херсонського колаборанта Кирила Стремоусова. “Обґрунтуванням прохання є те, що к.стремоусов “був одним з тих, хто захищав від нацизму… показував вагомість російського народу та «превосходство» російської федерації”, – коментує маніпуляцію ЦПД.

Нагадаємо, Росія продовжує маніпулювати заявами про “брудну бомбу” і перемовини з Україною.