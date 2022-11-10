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Бійці ССО знищили дві БМД окупантів

Також українські захисники знищили особовий склад росіян.

Бійці ССО знищили дві БМД окупантів
Фото: Скріншот з відео

Воїни Сил спецоперацій України продовжують нищити техніку та особовий склад окупантів.

Про це повідомила пресслужба Командування Сил спецоперацій ЗСУ.

“На херсонському напрямку оператори тактичної групи ССО двома влучними пострілами вщент знищили дві російські БМД разом із десантом всередині”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час атаки частина окупантів намагалася втекти, але це їм не вдалося.

Нагадаємо, Росія утримує в Херсонській області 40 тисяч своїх військових. Щоб вивести ці війська, один-два дні не достатньо, для цього знадобиться щонайменше тиждень.

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