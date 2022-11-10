Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває, – вже десятки. 41 населений пункт звільнено.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Я дякую всім нашим героям, які забезпечують це просування. Збройні Сили, розвідка, спеціальні служби... Всім. А особливо відзначу бійців 28-ї окремої механізованої бригади, 46-ї десантно-штурмової бригади, 60-ї окремої піхотної бригади і 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Тих, хто реалізовує наступальні дії. Дякую вам, хлопці!” - сказав президент.

Як зазначив Володимир Зеленський, зараз ми всі щасливі бачити, як українці, що залишалися в окупованих селах і містах, зустрічають наших воїнів. Багато хто зараз майже щогодинно звіряє, куди ж дійшли наші підрозділи і де ще піднято наш Державний прапор.

“Але, радіючи, всі ми маємо памʼятати і зараз, і завжди, що означає цей рух, що кожен крок наших сил оборони – це життя наших воїнів. Життя, які віддаються за свободу для українців. Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби. Досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог іде. Це українці великою ціною женуть окупантів. Як і на сході нашої країни, на Харківщині. Як іще раніше на півночі – Київщина, Сумщина, Чернігівщина. Зараз – Миколаївщина, Херсонщина. Маємо пройти весь шлях – на полі бою та в дипломатії, – щоб на всій нашій землі, по всьому нашому міжнародно визнаному кордону були наші прапори, українські прапори, і більше ніколи – жодних ворожих триколорів. Це буде” - пообіцяв Зеленський.

Він додав, що фактично одразу за нашими воїнами у звільнені райони йдуть ті, хто відновлює всі умови для нормального життя.

“Перше й базове – це розмінування. Окупанти залишають по собі тисячі мін і боєприпасів, що не розірвалися. Я часто чув оцінки, що очищення України від російських мін вимагатиме десятиліть часу. Ми не можемо стільки чекати. Ми повинні за роки зробити те, що десь іще у світі могло відбуватися десятиліттями після боїв. Передусім розміновуються будинки, соціальні об’єкти, комунікації, дороги – увесь простір життя людей. Але окупанти мінують усе: лінії електропередачі, будівлі підприємств, поля, ліси. На піку мінного забруднення в Україні ми мали 300 тис. кв. км небезпечної для життя території”, - зазначив президент.

Він наголосив, що сьогодні завдяки справжньому героїзму українських саперів і піротехніків, наших рятувальників і всіх, хто їм допомагає, площу забрудненої мінами та боєприпасами землі вдалося скоротити.

Тепер залишилося для розмінування близько 170 тис. кв. км. Зокрема це й у найскладніших місцях – там, де бойові дії ще тривають, там, де ворог ще додасть мінувань перед своїм відходом, як це зараз у Херсоні... Плюс ліси, плюс величезна площа полів.

“Я вдячний нашим партнерам, які вже реалізують проекти допомоги в розмінуванні. Це США, Канада і Велика Британія, а також Данія, Норвегія, Естонія, Австрія, Польща, Японія, Швейцарія, Швеція, Словаччина, структури ООН. Свій особистий внесок може зробити й будь-яка людина на землі – усі, хто підтримує Україну, – через нашу благодійну платформу United24. Зокрема завдяки такій допомозі вже придбали першу найбільш ефективну машину для розмінування – Armtraс 400, яка зараз працює на Харківщині. Вона за годину проходить 1,5 га, повністю гарантуючи знешкодження мін. І передусім очищує територію вздовж ліній електропередачі, щоб могли працювати енергетики та відновлювати постачання. Будемо додавати ще таку й іншу подібну техніку і пришвидшувати розмінування всюди – всюди, куди ми повертаємо наш прапор, наше нормальне українське життя”, - пообіцяв Володимир Зеленський.

У звільнені райони одразу за воїнами йдуть і сили Національної поліції. Сьогодні поліція зайшла в Калинівське, Бобровий Кут, Євгенівку, Коцюбинське та Снігурівку. Там розпочалися стабілізаційні заходи.

Сьогодні президент провів дві важливі телефонні розмови. З премʼєр-міністром Британії обговорили подальшу оборонну підтримку нашої держави, обмінялися оцінками операцій, що тривають на передовій. Готуємося до важливих міжнародних подій наступного тижня, зокрема до саміту “двадцятки”, координуємо позиції з партнерами.

З премʼєр-міністром Канади також обговорили G20, наші ініціативи в ООН – маємо важливі проекти резолюцій, які пропонуємо підтримати Генеральній Асамблеї. Окремо пройшлися по тих лініях оборонної та безпекової взаємодії, які вже є з Канадою. Плануємо розширювати співпрацю.

“Хочу сьогодні також подякувати Нідерландам за черговий крок на посилення нашої оборони. 100 млн євро спрямовуються у фонд підтримки нашого захисту. Ці кошти, а також кошти від інших партнерів будуть використані для закупівлі техніки безпосередньо у виробників і працюватимуть на перспективу. На те, щоб Україна ставала тільки міцнішою”, - зауважив Зеленський.

Президент закінчив звернення згадкою про оголошення нового пакету військової допомоги від Сполучених Штатів Америки, до якого входять важливі засоби протиповітряної оборони - якраз те, що треба, те, що ми просили.

Нагадаємо, Держдепартамент США оголосив про надання фінансової допомоги у розмірі майже 90 млн доларів на розмінування українських територій.