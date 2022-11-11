На деокупованій Херсонщині почали працювати 500 поліцейських

На звільненій від росіян території Херсонської області 500 поліцейських вже розпочали роботу. Найближчим часом їх кількість буде суттєво збільшена.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Як повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, найближчими днями планується збільшити поліцейську присутність до 2 тисяч працівників.

Клименко додав, що поліцейські, які проходили до цього службу в Херсонській області, з моменту окупації були виведені з цієї території. Половина поліцейських втратила свої домівки на Херсонщині.

“На сьогодні ми поновили поліцейську присутність в 57 населених пунктах, в яких проживає близько 11 тисяч громадян”, – повідомив Ігор Клименко.

Наразі більшість приміщень підрозділів поліції знищені ворожими військами.

На даний момент поліцейські Херсонщини зафіксували 400 воєнних злочинів, вчинених окупантами, і продовжують ці злочини фіксувати. Для цього залучаються поліцейські з інших регіонів держави – слідчі, криміналісти, оперуповноважені, кінологи, вибухотехніки.

“Це ті люди, які пройшли і Київську область, і всі інші території нашої держави, які знаходилися під тимчасовою окупацією і знають, як робити свою справу”, – зазначив глава Нацполіції.

Він додав, що на даний момент правоохоронці оглянули 210 га деокупованої території Херсонської області і вилучили 1700 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав жителів не поспішати з поверненням у деокуповані населені пункти.