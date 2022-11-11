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На півночі України будують стіну на кордоні з Білоруссю

Також укріплюються прикордонні з Росією області.

На півночі України будують стіну на кордоні з Білоруссю
Фото: Офіс президента

На півніочі України зводять стіну на кордоні з Білоруссю, прикордонні з Росією області також укріплюють фортифікаціями.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він також опублікував відповідні фото."Зараз на Півдні наші люди зустрічають наших військових, а на Півночі кипить інша робота – тут зводять стіну на кордоні з Білоруссю. Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині. Таким чином вже облаштовано близько 3 км кордону, роботи тривають. Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо", - написав заступник голови ОП.

Він також зазначив, що роботи також ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях.

"Зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон також і в регіонах, які межують з територією Росії. Наші прикордонники 24/7 відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу", - додав Тимошенко.

Фото: Офіс президента

Докладніше про те, якою є роль і місце Білорусі у війні Росії проти України, читайте в матеріалі LB.ua "Пюре, фрі чи в мундирі? ".

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