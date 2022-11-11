Вибори у США: як реванш республіканців вплине на подальшу допомогу Україні
Вибори у США: як реванш республіканців вплине на подальшу допомогу Україні
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
Кабмін воєнного часу
Кабмін воєнного часу
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Пюре, фрі чи в мундирі?
Пюре, фрі чи в мундирі?
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Одесі створюють міський гуманітарний центр для компактного проживання переселенців

Там зможе оселитися близько сотні людей.

В Одесі створюють міський гуманітарний центр для компактного проживання переселенців
Фото: Telegram/Одеса. Офіційно

В Одесі створюють міський гуманітарний центр для компактного проживання переселенців.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.

Тут зможе оселитися близько сотні внутрішньо переміщених осіб. Штаб буде розташований у будівлі площею 1400 квадратних метрів. Наразі об'єкт іще будують.

Нагадаємо, для переселенців із Кремінної організували безкоштовне проживання у шелтерах Києва.

За безоплатне розміщення переселенців державним та комунальним закладам Кабмін виділить 23 млн грн компенсації для розрахунків за комунальні послуги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також