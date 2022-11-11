В Одесі створюють міський гуманітарний центр для компактного проживання переселенців.
Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.
Тут зможе оселитися близько сотні внутрішньо переміщених осіб. Штаб буде розташований у будівлі площею 1400 квадратних метрів. Наразі об'єкт іще будують.
Нагадаємо, для переселенців із Кремінної організували безкоштовне проживання у шелтерах Києва.
За безоплатне розміщення переселенців державним та комунальним закладам Кабмін виділить 23 млн грн компенсації для розрахунків за комунальні послуги.