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​Суд не покарав ексглаву Адміністрації морських портів у Бердянську за 2,5 млн збитків державі, САП оскаржить вирок

Спільниця чиновника теж уникнула відповідальності.

​Суд не покарав ексглаву Адміністрації морських портів у Бердянську за 2,5 млн збитків державі, САП оскаржить вирок

Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде оскаржувати вирок колишньому керівнику Бердянської філії Адміністрації морських портів України.

Про це повідомили у пресслужбі САП.

Вищий антикорупційний суд ухвалив виправдувальний вирок чиновнику, якого звинувачували у завданні 2,5 млн збитків філії держпідприємства. 

"У межах досудового розслідування прокурорами САП та детективами НАБУ встановлено, що у 2018 - 2019 роках посадовець філії, діючи у злочинній змові з представником комерційної компанії, забезпечив перерахування 2,5 млн грн за фактично не поставлене обладнання", - розповіли в прокуратурі.

Попри це суд виправдав колишнього посадовця АМПУ у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України у зв’язку з недоведеністю його вини. Натомість колишню керівницю компанії ВАКС виправдав за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, але визнав винуватою у службовому підробленні. Щоправда, звільнив зловмисницю від призначеного покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

Нагадаємо, перед судом постануть експосадовці Укртелефільму та Держкомтелерадіо, які завдали майже 68 млн грн збитків держпідприємству. Також на корупції викрили ексочільника Держприкордонслужби, його підлеглого і компанію-забудовницю.

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