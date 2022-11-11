Більша частина окупаційних військ ще знаходиться на правому березі Херсонщини, – ГУР

Більша частина окупаційних військ, що дислокувалися на правому березі Херсонської області, все ще там. Це сила, яка раніше оцінювалася у 20 000 осіб.

Про це повідомив представник Головного розвідувального управління Міноборони України Вадим Скібіцький. Станом на який час наведено дані – не уточнюється.

"Остання інформація, яку ми маємо, що четверту тактичну військову базу перекинули на лівий берег. Решта військ досі там, воюють та ведуть бойові дії з метою прикриття виходу інших", – заявив він.

Він повідомив, що окупанти відступають з другої лінії оборони, на яку їх відкинули українські сили на початку жовтня. Але вони вибудували лінію оборони навколо Херсона – і "час покаже", чи вирішать вони захищати місто.

Нагадаємо, сьогодні вдень у центрі Херсона місцеві мешканці вийшли на вулиці з українськими прапорами. Синьо-жовтий стяг встановлено поруч із будівлею Херсонської обласної адміністрації. 9 листопада окупанти заявили, що виводять війська з Херсонської області на лівий берег Дніпра. Фактично було оголошено, що окупанти полишають Херсон – місто розташоване на правому березі. 10 листопада ОК "Південь" підтвердило часткове відведення сил ворога на лівий берег. 11 листопада міністерство оборони Росії заявило, що всі окупанти разом із технікою та озброєнням нібито перейшли на лівий берег. Перед тим стало відомо про руйнування Антонівського мосту, що сполучає обласний центр із лівим берегом річки.