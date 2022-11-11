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У Харкові двоє підлітків дістали поранення через вибух боєприпасу

Хлопці 12-ти та 15 років отримали осколкові поранення ніг, наразі вони в лікарні.

У Харкові двоє підлітків дістали поранення через вибух боєприпасу
Фото: ДСНС

У Харкові двоє підлітків отримали поранення внаслідок вибуху боєприпасу.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що сьогодні, 11 листопада, близько 11:30 по вул. Бучми (Північна Салтівка) під час прогулянки двоє підлітків 12-ти та 15 років отримали осколкові поранення ніг внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмету.

Рятувальники, що прибули на місце події, допомогли медикам зупинити кровотечу та транспортували потерпілих до "карети" швидкої.

За попередніми даними, спрацював касетний боєприпас. Наразі на місці події працюють експертні служби та піротехніки ДСНС. Обставини надзвичайної події з'ясовують фахівці.

Фото: ДСНС

Рятувальники закликали містян дотримуватися правил безпеки:

  • пересувайтесь дорогами, тротуарами та твердими поверхнями;
  • не наближайтеся та не чіпайте вибухонебезпечні предмети;
  • не ходіть у ліс, на поля та водойми;
  • не підходьте до розбитої техніки та пошкоджених будівель;
  • батьки, проведіть роз'яснювальну роботу з дітьми щодо небезпеки боєприпасів;
  • побачили вибухонебезпечний або підозрілий предмет дзвоніть "101".

Нагадаємо, в жовтні на Харківщині, підірвавшись на міні, загинув піротехнік з Луганської області, десять його колег були поранені.

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