Над деокупованим селищем Благодатне Херсонської області підняли український прапор. Його встановили військові 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка – девʼятого батальйону "Вінницькі Скіфи".

Про це йдеться на сторінці бригади в фейсбук.

"Попереду ще багато роботи. Ми і надалі крок за кроком визволятимемо рідну землю. Херсонщина – це Україна!" – наголосили військові.

Нагадаємо, за 9 листопада сили оборони України звільнили 12 населених пунктів. Це Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне.

Українські військові наголошують, що на звільнених територіях зберігається висока мінна небезпека. Окупанти при відступі мінували будинки мирних мешканців. Повертатися туди до проведення стабілізаційних заходів і розмінування небезпечно.