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Військові підняли прапор України над деокупованим Благодатним

Селище було звільнено 9 листопада. 

Військові підняли прапор України над деокупованим Благодатним
Фото: скрін

Над деокупованим селищем Благодатне Херсонської області підняли український прапор. Його встановили військові 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка – девʼятого батальйону "Вінницькі Скіфи".

Про це йдеться на сторінці бригади в фейсбук. 

"Попереду ще багато роботи. Ми і надалі крок за кроком визволятимемо рідну землю. Херсонщина – це Україна!" – наголосили військові. 

Нагадаємо, за 9 листопада сили оборони України звільнили 12 населених пунктів. Це Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне.

Українські військові наголошують, що на звільнених територіях зберігається висока мінна небезпека. Окупанти при відступі мінували будинки мирних мешканців. Повертатися туди до проведення стабілізаційних заходів і розмінування небезпечно. 

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