Вибори у США: як реванш республіканців вплине на подальшу допомогу Україні
Вибори у США: як реванш республіканців вплине на подальшу допомогу Україні
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Кабмін воєнного часу
Кабмін воєнного часу
Військове командування РФ не просило про “зелений коридор” для виведення військових з Херсона, – Громов
Військове командування РФ не просило про “зелений коридор” для виведення військових з Херсона, – Громов
У Путіна закінчуються варіанти щодо України, – Bloomberg
У Путіна закінчуються варіанти щодо України, – Bloomberg
Пюре, фрі чи в мундирі?
Пюре, фрі чи в мундирі?
ГоловнаСуспільствоВійна

У Вишгородському районі Київщини лунатимуть вибухи – проходять навчання саперів

Людей просять зберігати спокій.

У Вишгородському районі Київщини лунатимуть вибухи – проходять навчання саперів
Фото: Пресслжба Київської ОВА

Сьогодні у Вишгородському районі Київської області проходитимуть навчання для саперів, тому у деяких громадах лунатимуть вибухи.

Про це повідомила у Telegram Київська ОВА.

"У Вишгородському районі 11 листопада працюють сапери. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", – йдеться у повідомленні.

ОВА закликає громадян зберігати спокій, а в разі повітряної тривоги – негайно спускатися до укриттів.

 

Нагадаємо, 9 листопада у Бучанському районі Київської області тривали планові роботи з розмінування територій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також