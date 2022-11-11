У Вишгородському районі Київщини лунатимуть вибухи – проходять навчання саперів

Сьогодні у Вишгородському районі Київської області проходитимуть навчання для саперів, тому у деяких громадах лунатимуть вибухи.

Про це повідомила у Telegram Київська ОВА.

"У Вишгородському районі 11 листопада працюють сапери. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів", – йдеться у повідомленні.

ОВА закликає громадян зберігати спокій, а в разі повітряної тривоги – негайно спускатися до укриттів.

Нагадаємо, 9 листопада у Бучанському районі Київської області тривали планові роботи з розмінування територій.