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Учора російські військові вбили 14 українців, 15 людей дістали поранення

Найбільше людей загинуло у Донецькій і Миколаївській областях.

Учора російські військові вбили 14 українців, 15 людей дістали поранення
Фото: ОП

Минулої доби російські окупанти вбили 14 і поранили 15 громадян України.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко з посиланням на дані обласних військових адміністрацій.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 10 листопада:

 

Нагадаємо, учора російські окупанти завдали один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснили майже 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали райони близько 20 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей.

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