Учора російські військові вбили 14 українців, 15 людей дістали поранення

Найбільше людей загинуло у Донецькій і Миколаївській областях.

Минулої доби російські окупанти вбили 14 і поранили 15 громадян України.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко з посиланням на дані обласних військових адміністрацій.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 10 листопада:

Донецька область – 8 загиблих (у тому числі виявлено 6 вбитих раніше), 5 поранених;

Запорізька область – 1 поранений;

Миколаївська область – 6 загиблих, 2 поранених;

Харківська область – 3 поранених (у т.ч. одна людина підірвалася на міні);

Херсонська область – 4 поранених (підірвалися на міні).

Нагадаємо, учора російські окупанти завдали один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснили майже 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали райони близько 20 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей.