Учора російські військові вбили 14 українців, 15 людей дістали поранення

Минулої доби російські окупанти вбили 14 і поранили 15 громадян України.
Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко з посиланням на дані обласних військових адміністрацій.
Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 10 листопада:
- Донецька область – 8 загиблих (у тому числі виявлено 6 вбитих раніше), 5 поранених;
- Запорізька область – 1 поранений;
- Миколаївська область – 6 загиблих, 2 поранених;
- Харківська область – 3 поранених (у т.ч. одна людина підірвалася на міні);
- Херсонська область – 4 поранених (підірвалися на міні).
Нагадаємо, учора російські окупанти завдали один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснили майже 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали райони близько 20 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей.