​Графіки погодинного відключення електроенергії проінспектують, – Міненерго

Дуже важливо, щоб графіки відключень були складені справедливо і максимально чітко виконувались.

Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів оператори систем розподілу застосовують графіки погодинного відключення електроенергії. Це необхідно для стабілізації енергосистеми у випадку дефіциту потужності.

Про це повідомляє сайт Міненерго.

Міненерго, НЕК “Укренерго” спільно з ОСР та місцевими органами влади наприкінці жовтня оптимізували графіки відключення, зробили їх більш зручними, ніж ті, що були запроваджені одразу після масованих обстрілів.

Проте продовжуються скарги побутових споживачів та бізнесу щодо недотримання операторами систем розподілу графіків, оприлюднених на офіційних веб-сайтах ОСР.

“Ми просимо громадян з розумінням поставитись до тимчасових відключень світла, які стали наслідком безпрецедентних атак Росії на українську енергосистему. Постраждало близько 40% енергетичної інфраструктури, саме тому мусимо зменшити навантаження на енергосистему, особливо в години пік”, – заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Він наголосив, що дуже важливо, щоб графіки відключень були складені справедливо і максимально чітко виконувались, адже це необхідно громадянам для планування робочих задач, хатніх справ, навчання дітей. Бізнес також потребує планування роботи в залежності від графіків електропостачання. Тому Міненерго ініціювало перевірки коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу їх термінів і тривалості.

Перевірки проводитиме Держенергонагляд спільно з уповноваженими представниками оператора системи передачі.

Нагадаємо, через нові атаки на енергообʼєкти країни в Києві вводять екстрені вимкнення електроенергії. Планові відключення, що проходять згідно з графіками, поки не діють.