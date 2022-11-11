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Миколаїв – цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті, – Зеленський

“Росія не полишає своєї мерзенної тактики”.

Миколаїв – цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті, – Зеленський
Фото: ОП

Обстріл Миколаєва вночі 11 листопада – цинічна відповідь Росії на успіхи українських військових на фронті.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

“Миколаїв. Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Удар по п’ятиповерховому житловому будинку. Зруйновано з 5-го по 1-й поверх. На жаль, є загиблі й поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають”, – зауважив президент.

Фото: ОП

Президент додав, що Росія не полишає своєї мерзенної тактики.

“А ми не полишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців”, – наголосив глава держави.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Нагадаємо, вночі 11 листопада російські окупанти обстріляли ракетами Миколаїв. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку: є значні руйнування, загинули люди.

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