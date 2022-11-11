Обстріл Миколаєва вночі 11 листопада – цинічна відповідь Росії на успіхи українських військових на фронті.
Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.
“Миколаїв. Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Удар по п’ятиповерховому житловому будинку. Зруйновано з 5-го по 1-й поверх. На жаль, є загиблі й поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають”, – зауважив президент.
Президент додав, що Росія не полишає своєї мерзенної тактики.
“А ми не полишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців”, – наголосив глава держави.
Нагадаємо, вночі 11 листопада російські окупанти обстріляли ракетами Миколаїв. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку: є значні руйнування, загинули люди.