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На Дніпропетровщині унаслідок обстрілів ворога постраждала 10-річна дитина

Новоолександрівку ворог обстрілював з лівого берега системою “Град”. 

На Дніпропетровщині унаслідок обстрілів ворога постраждала 10-річна дитина
Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині, ілюстративне фото
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Протягом бойового дня і понад вечір ворог гатив по Нікопольському районі на Дніпропетровщині “Градами”, “Ураганами” й важкою артилерією. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

У Мирівській громаді постраждала 10-ти річна дитина. Вона отримала осколкові поранення, але її стан стабільний.

“Міцність наших позицій ворог намагається випробовувати ударами безпілотними камікадзе типу “Ланцет” по наших позиціях в Бериславському районі. А тилові райони з мирним населенням прагне тримати в страху через постійні обстріли”, – йдеться у повідомленні.

Новоолександрівку ворог обстрілював з лівого берега системою “Град”. Унаслідку зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще кілька приватних обійсть. Людських втрат не було.

Нагадаємо, вночі 10 листопада росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню і важкої артилерії три громади Дніпропетровської області, постраждала літня жінка.

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