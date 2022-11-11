Остін проведе наступного тижня сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України

Наступного тижня міністр оборони Ллойд Остін проведе сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України.
Про це повідомила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
Засідання відбудеться офлайн.
“Ця зустріч буде проходити віртуально тут, у Пентагоні, і дозволить міністрам і міністрам оборони з майже 50 країн обговорити зусилля щодо постачання Україні засобів для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії”, — сказав Сінгх.контактна група "Рамштайн" збиралася у жовтні. Її учасники заявили, що надалі підвищуватимуть оборонні можливості України.
США передадуть Україні черговий пакет допомоги в розмірі 400 млн доларів для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. У нього входять, зокрема, ракети для систем ППО HAWK, чотири системи ППО “Авенджер” і ракети “Стінгер”.