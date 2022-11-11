Остін проведе наступного тижня сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України

Наступного тижня міністр оборони Ллойд Остін проведе сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Засідання відбудеться офлайн.

“Ця зустріч буде проходити віртуально тут, у Пентагоні, і дозволить міністрам і міністрам оборони з майже 50 країн обговорити зусилля щодо постачання Україні засобів для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії”, — сказав Сінгх.

Нагадаємо, перед цим контактна група "Рамштайн" збиралася у жовтні . Її учасники заявили, що надалі підвищуватимуть оборонні можливості України.

США передадуть Україні черговий пакет допомоги в розмірі 400 млн доларів для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони. У нього входять, зокрема, ракети для систем ППО HAWK, чотири системи ППО “Авенджер” і ракети “Стінгер”.