Росія утримує на Херсонщині 40 тисяч солдатів, за день-два їх не зможе вивести, - Резніков

За словами міністра оборони, у ворогів достатньо сил у обласному центрі, а також біля міста.

Росія утримує в Херсонській області 40 тисяч своїх військових.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Reuters.

За його словами, хоч окупанти відступають, та в них достатньо сил у Херсоні, довкола нього, а також на західному березі Дніпра.

Щоб вивести ці війська, один-два дні не достатньо, зауважив міністр оборони. Для цього знадобиться щонайменше тиждень.

Також Резніков додав, що важко спрогнозувати дії Росії. При цьому Київ зосереджений на своїх планах.

Нагадаємо, в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що росіяни перегруповують війська і частково відводять їх на лівий берег Дніпра. Тим часом у Херсоні окупанти мінують квартири жителів і навіть каналізацію.