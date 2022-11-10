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Іспанія надасть Україні ще дві системи ППО Hawk, - ЗМІ

Також Іспанія передасть Україні артилерію.

Іспанія надасть Україні ще дві системи ППО Hawk, - ЗМІ
Фото: Мілітарний

Україна отримає від Іспанії ще дві системи ППО Hawk. Раніше Україна отримала чотири таких системи.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Info Defensa.

Зазначається, що про передачу систем ППО оголосила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес. Це сталось під час зустрічі з українськими військовими, що проходять навчання в Іспанії.

Вона також повідомила, що Іспанія надасть Україні батарею гаубиць калібру 105 мм. Крім того, Іспанія надасть додаткові генератори для покриття дефіциту електроенергії в Україні.

Маргарита Роблес повідомила, що Іспанія передала Україні 77 тис. зимових комплектів форми для військовослужбовців.

Як раніше повідомлялось, США підтвердили, що Україна отримала зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

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