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Міноборони США підтвердило, що Україна отримала два комплекси протиповітряної оборони NASAMS

Їх уже використовують підрозділи Збройних сил.

Міноборони США підтвердило, що Україна отримала два комплекси протиповітряної оборони NASAMS
Зенітні ракетні комплекси NASAMS
Фото: ukrinform.ua

Україна тримала від США зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

Інформацію підтвердив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє "РБК-Україна".

Комплексами протиповітряної оборони вже використовують підрозділи Збройних сил. 

"ЗСУ вже застосовують два передані їм США комплекси ППО NASAMS, навчання особового складу пройшло в Європі", - сказав речник.

Райдер не уточнив уточнити, чи можливе постачання тактичних ракет ATACMS.

Нагадаємо, днями США виділили ще один пакет військової допомоги Україні на $400 млн.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати знають про потреби України під час операції зі звільнення Херсону і нададуть необхідну для неї допомогу.

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