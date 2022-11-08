Міноборони США підтвердило, що Україна отримала два комплекси протиповітряної оборони NASAMS

Україна тримала від США зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

Інформацію підтвердив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє "РБК-Україна".

Комплексами протиповітряної оборони вже використовують підрозділи Збройних сил.

"ЗСУ вже застосовують два передані їм США комплекси ППО NASAMS, навчання особового складу пройшло в Європі", - сказав речник.

Райдер не уточнив уточнити, чи можливе постачання тактичних ракет ATACMS.

Нагадаємо, днями США виділили ще один пакет військової допомоги Україні на $400 млн.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати знають про потреби України під час операції зі звільнення Херсону і нададуть необхідну для неї допомогу.