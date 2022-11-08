Президент Фінляндії не бачить можливості переговорів із Путіним

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважає, що російський диктатор Влодимир Путін відповідальний за воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє він розповів в інтерв'ю ВВС Hard Talk, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання ведучого про те, чи вважає фінський президент свого російського колегу воєнним злочинцем, Нііністьо спочатку відповів, що "це питання зараз розслідується".

Однак, після згадки ведучого про воєнні злочини, вчинені росіянами у Бучі та Маріуполі, Нііністьо дав більш предметну відповідь.

"Здається, що так. Я думаю, що все виглядає так, що він відповідальний за те, що сталося, за злочинні дії", - сказав він.

Президента Фінляндії також запитали про його позицію щодо сподівань президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца досягти деескалації шляхом проведення перемовин із Путіним.

"Я рішуче підтримую продовження зусиль Макрона та Шольца, якщо є шанс врятувати життя. Якщо є така можливість, її потрібно використовувати. На даний момент я такої можливості не бачу", - сказав Нііністьо.

Нагадаємо, 15 травня президент Фінляндії оголосив про намір країни подати заявку на членство в НАТО.