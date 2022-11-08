Шмигаль заявив, що евакуація з Києва через блекаут може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок

"Зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію будь-якого неприфронтового міста і тим паче столиці".

Евакуація жителів з Києва чи іншого міста через блекаут може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок.

Про це на засіданні уряду наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Завжди потрібно мати план Б, але зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію будь-якого неприфронтового міста і тим паче столиці", - підкреслив прем'єр.

Він додав, що "енергетики працюють, сили протиповітряної оборони працюють", аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми України.

Нагадаємо, раніше керівник департаменту КМДА Роман Ткачук у коментарі NYT заявив, що столична влада готується до можливої евакуації трьох мільйонів киян у випадку повного вимкнення електроенергії через російські обстріли.

Згодом у Київській міській держадміністрації повідомили, що не готуються до повної евакуації.