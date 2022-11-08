За добу ЗСУ знищили ще 530 російських окупантів
За добу ЗСУ знищили ще 530 російських окупантів
"KRAKEN" опублікував відео Куп'янської наступальної операції та звільнення низки населених пунктів
"KRAKEN" опублікував відео Куп'янської наступальної операції та звільнення низки населених пунктів
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
РФ готує нові масовані удари по інфраструктурі, - Зеленський
РФ готує нові масовані удари по інфраструктурі, - Зеленський
Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
​А що там, у темряві?
​А що там, у темряві?
Минулого ранку в Польщі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус із українцями, - RMF24
Минулого ранку в Польщі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус із українцями, - RMF24
ОК "Південь" показало фото збитого "шахеда": "Хлопці вже чатують за наступними"
ГоловнаСуспільствоПодії

Шмигаль заявив, що евакуація з Києва через блекаут може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок

"Зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію будь-якого неприфронтового міста і тим паче столиці".

Шмигаль заявив, що евакуація з Києва через блекаут може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок
Фото: Надано пресслужбою

Евакуація жителів з Києва чи іншого міста через блекаут може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок.

Про це на засіданні уряду наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Завжди потрібно мати план Б, але зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію будь-якого неприфронтового міста і тим паче столиці", - підкреслив прем'єр.

Він додав, що "енергетики працюють, сили протиповітряної оборони працюють", аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми України.

Нагадаємо, раніше керівник департаменту КМДА Роман Ткачук у коментарі NYT заявив, що столична влада готується до можливої евакуації трьох мільйонів киян у випадку повного вимкнення електроенергії через російські обстріли.

Згодом у Київській міській держадміністрації повідомили, що не готуються до повної евакуації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також