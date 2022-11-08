На Донеччині окупанти заборонили дітям виходити на вулицю без супроводу

На думку окупаційної влади, дитина не може самостійно перебувати в "соціально небезпечних місцях".

Росіяни на тимчасово окупованій частині Донецької області заборонили дітям перебувати на вулиці без супроводу батьків або опікунів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

За його словами, діти до семи років не можуть грати на вулиці цілодобово, від 7 до 14 - з 21:00 до 06:00, а з 14 до 18 років - з 22:00 до 06:00.

"Знаєте чому? Тому що на думку окупаційної влади дитина не може самостійно перебувати в "соціально небезпечних місцях". Оскільки окремого списку не додано, змушена погодитися з формулюванням. Окупована Донецька область (власне як і територія Росії) на сьогоднішній день соціально небезпечне місце. Не лише для дітей", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, протягом минулої доби поліція задокументувала 28 ударів по Донеччині, під обстрілами перебували 15 населених пунктів, зокрема житлові будинки у Краматорську, Авдіївці, Бахмуті, Красногорівці, Торецьку, Вугледарі та інших населених пунктах.