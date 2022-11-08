Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
За добу ЗСУ знищили ще 530 російських окупантів
За добу ЗСУ знищили ще 530 російських окупантів
Минулого ранку в Польщі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус із українцями, - RMF24
Минулого ранку в Польщі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус із українцями, - RMF24
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
На Львівщині у вівторок запроваджено погодинні вимкнення світла
​А що там, у темряві?
​А що там, у темряві?
"KRAKEN" опублікував відео Куп'янської наступальної операції та звільнення низки населених пунктів
"KRAKEN" опублікував відео Куп'янської наступальної операції та звільнення низки населених пунктів
ОК "Південь" показало фото збитого "шахеда": "Хлопці вже чатують за наступними"
РФ готує нові масовані удари по інфраструктурі, - Зеленський
РФ готує нові масовані удари по інфраструктурі, - Зеленський
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині окупанти заборонили дітям виходити на вулицю без супроводу

На думку окупаційної влади, дитина не може самостійно перебувати в "соціально небезпечних місцях".

На Донеччині окупанти заборонили дітям виходити на вулицю без супроводу
Ілюстративне фото
Фото: Павло Кириленко у Facebook

Росіяни на тимчасово окупованій частині Донецької області заборонили дітям перебувати на вулиці без супроводу батьків або опікунів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

За його словами, діти до семи років не можуть грати на вулиці цілодобово, від 7 до 14 - з 21:00 до 06:00, а з 14 до 18 років - з 22:00 до 06:00.

"Знаєте чому? Тому що на думку окупаційної влади дитина не може самостійно перебувати в "соціально небезпечних місцях". Оскільки окремого списку не додано, змушена погодитися з формулюванням. Окупована Донецька область (власне як і територія Росії) на сьогоднішній день соціально небезпечне місце. Не лише для дітей", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, протягом минулої доби поліція задокументувала 28 ударів по Донеччині, під обстрілами перебували 15 населених пунктів, зокрема житлові будинки у Краматорську, Авдіївці, Бахмуті, Красногорівці, Торецьку, Вугледарі та інших населених пунктах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також