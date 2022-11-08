У Чернігові викрили бійця ТРО, який розголошував дані про дислокацію ЗСУ

У Чернігові викрили бійця територіальної оборони, який поширював дані про дислокацію українських військових.

Про це повідомила Чернігівська обласна прокуратура.

"Повідомлено про підозру 63-річному чернігівцю за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу)", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний мав намір організувати та сприяти незаконному переправленню особи через державний кордон України.

"Чоловік, будучи військовослужбовцем Сил територіальної оборони, на початку серпня 2022 року повідомив сторонній особі, що планувала перетнути кордон, місце дислокації підрозділів ЗСУ. Він наголошував на тому, що для безперешкодного перетину українсько-білоруського кордону необхідно надати співробітникам спеціальних служб Республіки Білорусь інформацію про розташування української армії", – зазначили в прокуратурі.

Досудове розслідування за вказаним фактом проводиться слідчим відділом СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила фермера-колаборанта, який годував окупантів на Київщині.