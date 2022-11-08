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ДБР повідомило про підозру військовій-зрадниці із Севастополя

Вона з 2014 року служить окупантам.

ДБР повідомило про підозру військовій-зрадниці із Севастополя
Фото: ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді військовослужбовиці з Севастополя, яка перейшла на бік ворога у 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"За даними слідства, жінка з військовим званням старший матрос з 2007 року проходила службу за контрактом в одній з військових частин Севастополя, як військовослужбовиця вона отримала у цьому місті від української держави трикімнатну квартиру", - йдеться у повідомленні.

Після захоплення Севастополя російськими окупантами вона зрадила присязі та перейшла на бік ворога.

Відомо, що окупанти "оцінили" такий вчинок та відібрали у неї квартиру для відомчого користування. Попри це, жінка продовжує служити окупантам.

Колишній військовій повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно дев'яти суддів Апеляційного суду і місцевих судів та двох правоохоронців з Криму за фактом державної зради. З початку 2022 року ДБР завершило спеціальні досудові розслідування відносно 50 суддів, шести прокурорів та двох поліцейських із Криму.

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