Головне за ніч. Вівторок, 8 листопада

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожі обстріли Дніпропетровщини і Запоріжжя, відключення світла у Львові, переговорна позиція України.

Україна готова до переговорів із Росією, якщо та виконає низку вимог. Це позиція, зафіксована президентом Володимиром Зеленським, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у інтервʼю Радіо Свобода.

Перша вимога – Москва забирає свої війська і відводить їх до міжнародно визнаних кордонів РФ. Друга – вона перестає атакувати зі своєї території Україну. Третя – коли Київ зрозуміє, що Росії немає на українській території, можна сідати і говорити з російським урядом про наслідки війни та післявоєнні вже відносини між Україною і Російською Федерацією.

Інша справа, що президент РФ і його оточення не хочуть переговорів, а продовжують виставляти Україні ультиматуми. "Тому публічна позиція щодо переговорів Україною заявлена. Водночас заявлено, що Путін, який виставляє ультиматум, не є переговорником для України", – зазначив Подоляк.

Він також наголосив, що США не примушують Україну до того, аби вона сіла за стіл переговорів з окупантами. "Тобто не має бути ніяких спекуляцій. Ніхто Україну до невигідного переговорного процесу, а скоріше, до визнання ультиматуму Росії не примушує", – зазначив радник голови ОП.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

Противник завдав 9 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони більш як 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 8 листопада – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 77 170 військових. Учора ЗСУ знищили близько 710 окупантів, 15 танків, літак і багато іншої військової техніки.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Минулої ночі росіяни обстріляли з “градів” і важкої артилерії дві громади Дніпропетровської області – Марганецьку і Нікопольську.

“У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід”, – поінформував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зранку 8 листопада окупанти обстріляли ракетами С-300 села у Запорізькому районі.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що один ворожий боєприпас вибухнув біля господи, пошкодивши будинок і споруди, інша ракета розірвалась у полі.

В Офісі президента уточнили, що удару було завдано о 4:30 ранку, під прицілом опинилось село Лежине. “Також під обстрілами була Степненська ОТГ Запорізького району. Там від ракет постраждав приватний сектор. А також фермерське господарство. Добре, що немає ні поранених, ні загиблих”, – повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Загалом упродовж доби було зафіксовано 74 обстріли, з яких 58 прийшлися по об’єктах цивільної інфраструктури у 17 населених пунктах.

У вівторок, 8 листопада, у Львівській області згідно з розпорядженням “Укренерго” буде запроваджено графік погодинних вимкнень.

Відключення відбуватимуться з 08:00 до 20:00.

Графік впроваджуватимуть не в повному обсязі, час відключення для споживачів складатиме орієнтовно три години.

Нагадаємо, 8 листопада впродовж доби застосовуватимуться планові графіки відключень для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!