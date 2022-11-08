В Офісі президента розповіли, коли прокоментують розслідування щодо голови ДніпрОДА Резніченка

На підставі журналістського розслідування щодо виділення повʼязаній з подругою голови Дніпропетровської ОДА фірмі рекордних коштів на відновлення доріг ведуться слідчі дії.

Офіс президента прокоментує розслідування після того, як будуть отримані всі пояснення від обласної адміністрації і від компанії, про яку йшлося в журналістському розслідуванні. Про це радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів у інтервʼю виданню Радіо Свобода.

"Після того, як будуть отримані всі пояснення від обласної адміністрації, від компанії, яка займається, а наскільки я розумію, там є певні документи, які будуть витребувані в рамках кримінальної справи, то після цього будуть відповіді на питання. Після відповідей на питання будуть вже необхідні політичні чи інформаційні висновки зроблені і таке інше. І тоді прокоментуємо цю тему", – сказав він.

Подоляк вважає, що коментування до висновків слідчих органів – "трошки дивнувато".

"Чи зараз будь-яке розслідування, будь-яке журналістське розслідування – це однозначно треба звільнити зразу всіх чи відсторонити і таке інше? Я безвідносно до пана Резніченка. Я взагалі говорю. Це, на ваш погляд, не виглядає дивно? Були сказані якісь питання. Ми маємо отримати не тільки журналістські розслідування, а певні матеріали, які говорять: так, є, наприклад, такі-то і такі-то порушення фінансової дисципліни чи є такі-то, як ви кажете, корупційні складові і таке інше. Цього ми ще поки що не отримали. Ми побачили тільки журналістське розслідування", – зазначив він.

Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" зʼясували, що Дніпропетровська ОВА виділила рекордоні кошти – 2,3 млрд гривень – на відбудову доріг в області. При цьому сума вища, ніж виділена в областях, де шляхи постраждали від російських обстрілів значно більше.

Більше половини суми – 1,5 млрд – припали на одну фірму під назвою "Будінвест", якою в рівних долях володіє Яна Хланта і Павло Чухно. Хланта є близькою до Резніченка – вони багато разів подорожували за кордон разом, і вона отримувала зарплату в фірмі, що на 100% належить Резніченку.