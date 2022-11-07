Отримані всі ліцензії, бронемашини з Великобританії скоро будуть в ЗСУ, - Порошенко

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко повідомив, що партія з 6 бронемашин, які були куплені у Великій Британії, скоро буде в ЗСУ. Для цього отримані всі необхідні ліцензії. За наступні 8 машин внесений авансовий платіж, триває оформлення документів.

«6 бронемашин із загалом законтрактованих 14-ти – штурмові і розвідувальні Spartan, командні Sultan і медичні Samaritan – скоро будуть у ЗСУ. Днями нарешті отримали українську ввізну ліцензію. Ще за 8 бронемашин внесений авансовий платіж і оформлюються наступні ліцензії», – написав Порошенко у Facebook.

«Місяць тому у Великій Британії ми домовились із владою Великої Британії про постачання партії бронемашин. Кожна така поставка – це як мінімум три ліцензії. Одна – експортна, яку надає країна-постачальник. Друга – транзитна, її надає Польща. Третя – українська», – зазначив п’ятий президент.

«Ці машини об’єднує броня, яка захищає від уламків та смерті наших воїнів і добре давить русню. Техніка може проїжджати окопи до 2 метрів шириною. Переїжджати перешкоди розміром до 0,5 метра та занурюватися у воду до 1 метра. Крок за кроком ми посилюємо броню нашої армії. Дякую волонтерам ГО Справа Громад і кожному, хто долучився до збору коштів. Разом ми непереможні», – написав Порошенко.

Як відомо, місяць тому у Великій Британії Петро Порошенко повідомив про закупівлю партії броньовиків сімейства бойових броньованих машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). Порошенко побував на військових складах, звідки техніка буде доставлена в Україну.