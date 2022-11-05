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У МЗС спростували заяву німецького депутата про внесення його до списку терористів в Україні

Проти Рольфа Мютценіха ніяких проваджень в Україні також не ведеться.

У МЗС спростували заяву німецького депутата про внесення його до списку терористів в Україні
Речник МЗС України Олег Ніколенко
Фото: Пресслужба МЗСУ

У Міністерстві закордонних справ України спросуватили заяву лідера фракції німецьких соціал-демократів Рольфа Мютценіха про нібито внесення його до списку терористів.

Речник МЗС Олег Ніколенко зокрема підкреслив, що український уряд не веде списку терористів. 

“Наскільки мені відомо, проти Рольфа Мютценіха ніяких проваджень в Україні також не ведеться”, – написав він у соцмережі Facebook

Відтак усі заяви німецького політика про нібито переслідування з боку української влади не відповідають дійсності.

Зазначимо, Мютценіх звинуватив українську владу у внесенні його до списку терористів за підтримку “дипломатичних зусиль” у війні з РФ.

Нагадаємо, посольство України у Німеччині вирішило вимкнути вечірнє освітлення будівлі на знак солідарності з Україною, яка частково залишилася без освітлення через російські обстріли.

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