ЗМІ розкрили плани російської пропаганди створити канали комунікації для українців через російські ТГ-канали

Під час переможних для України наступальних дій на Харківщині та Херсонщині, в Україні стали дуже популярні ТГ-канали російських журналістів, що спеціалізуються на висвітленні військових дій. В цей час «воєнкори» повідомляли про відступ і втрати російських військ, шукаючи винних. Проте як показало дослідження Детектор медіа, насправді це лише ширма, за котрою приховується єдина інформаційна сітка, що повинна формувати «вірний» для Кремля інформаційний порядок денний у Телеграмі.

Це можливо побачити через відпрацювання єдиних для десятків таких каналів наративів, що помітні за наступними рисами.

Єдине інформаційне поле

Цих каналів в РФ нараховується вже не один десяток і всі вони працюють в єдиному інфополі. Іменні телеграм-канали «воєнкорів» публікують 20-40% оригінального контенту, решта — репости з інших каналів, просуваючи одне одного.

За допомогою постійних репостів та взаємних відсилок ці канали просувають єдиний порядок денний. А коли треба — ігнорують події та теми, які їм невигідні або на які не знають, як реагувати. Найяскравіший приклад — відхід російської армії з Київщини, Чернігівщини та Сумщини, який міноборони Росії назвало «перегрупуванням». Коц і Поддубний ще 25 березня повідомляли, що українська армія «в котлі під Києвом» і «артилерія подавляє залишки націоналістів у трикутнику Гостомель-Буча-Ірпінь». А вже першого квітня «із тяжким серцем» визнавали, що їхня армія втекла до Білорусі.

Зв'язки з керівництвом Росії та спроби ці зв'язки приховати

Всередині літа за даними Bloomberg, група неназваних «воєнкорів» зустрічалась із Путіним, щоб донести до нього «катастрофічне становище російської армії» та вимагати мобілізації. Російські анонімні телеграм-канали подали іншу версію: мовляв, «воєнкорів» викликали на килим, щоби «прочистити їм мізки» за надмірну критику дій російського командування — зокрема обміну полоненої з «Азова» Юлії «Тайри» Паєвської.

Друга зустріч нібито відбулась у кінці вересня, коли Харківщина вже була звільнена, а в Росії мали оголосити «часткову мобілізацію». Тоді Путін нібито дозволив публічно критикувати дії міністерства оборони у ЗМІ, аби випустити пару. Тоді з’явилася мантра «треба перестати брехати», яку озвучила Маргарита Сімоньян.

Як сказав Мольтке чи Суворов, або Кутузов – намагання виправдати провали армії

Праця воєнкорів спрямовується на виправдання дій військового керівництва, для чого використовується добірка універсальних цитат. Наприклад, слова, які приписують німецькому фельдмаршалу Мольтке: «Главным объектом операций должна являться не территория или укрепленный пункт противника, а его армия; лишь ее разгром способен решить исход кампании». Її використовують щоразу, коли російська армія відступає, а українська — бере під контроль населені пункти.

Виправдання ударів по цивільних

Воєнкори вже давно виступали як виправдування кровожерливості та тероризму РФ, адже закликають воювати по-справжньому, у тому числі бити по цивільній інфраструктурі України, аби «повернути Україну в Середньовіччя». Зараз вони радіють: фото й відео наших міст без світла — їхнє щоденне свято.

Журналісти особливого призначення

Саме так ведучі церемонії вручення національної премії з онлайн-контенту у 2022 року, «Лексус» і «Вован» представили так званих воєнкорів і були абсолютно праві, адже попри вдавану критичність, «воєнкори» завжди залишаються у руслі ключових кремлівських наративів.

При цьому вони роблять головне - серед винуватців проблем, про які пишуть «воєнкори», ніколи не буває Путіна. Він — "хороший, просто його всі обманюють і не кажуть усієї правди". Тим самим вони явно відпрацьовують завдання свого та куратору Інтернету в адміністрації президента росії з 2016 року Сергія Кирієнка, що також відповідає в адміністрації президента Росії також за президентські вибори, а отже й за рейтинг Путіна, то ж прямо зацікавлений аби президента РФ ні в чому не звинувачували.