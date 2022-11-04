До Києва приїхав міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн

Він зустрінеться з українською владою та правозахисниками.

У п’ятницю, 4 листопада, прибув з візитом в Україну міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство юстиції ФРН.

“Ми твердо стоїмо на боці України. Федеральний міністр юстиції Марко Бушманн виїхав минулої ночі, щоб відвідати країну. Ясно одне: ми надаємо фінансову, військову та гуманітарну підтримку, і будемо це робити. Ми не відмовимося від свободи і справедливості”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під робочої поїздки в Берлін 25 жовтня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із міністеркою оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.