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Російська військова техніка прямує з Маріуполя у бік Мангуша

Подальший рух 14 Камазів відслідковується.

Російська військова техніка прямує з Маріуполя у бік Мангуша
Ілюстративне фото

В окупованому Маріуполі зафіксований рух російської військової техніки у бік Мангуша. У села Маріупольського району прибула велика кількість військових РФ.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Маріуполь, 8:45 за київським часом. 14 тентованих КамАЗів на виїзд у бік Мангуша. Відслідковуємо подальший рух”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Андрющенка, у села Комишувате та Дем’янівка Маріупольського району прибула велика кількість російських військових.

 

За допомогою колаборантів їх розміщають у школах, дитячих садочках і приватних будинках. Є інформація, що це – мобілізовані, яких переводять на Запорізький напрям фронту.

Нагадаємо, російські військові знесли спеціалізованою технікою школу №45 у тимчасово окупованому Маріуполі.

 

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