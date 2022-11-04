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"Греція повністю підтримує нас", – Резніков провів зустріч з грецьким колегою

Резніков назвав Нікоса Панайотопулоса справжнім другом України. 

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із грецьким колегою Нікосом Панайотопулосом.

Про це він повідомив у твіттері.

"Мій грецький колега є справжнім другом України. Греція повністю підтримує нас. Ми віримо, що мир у Європі повинен бути відновлений", – зазначив український міністр.

Міністр оборони Греції прибув із візитом до України вчора, разом з гпрезиденткою Катеріною Сакелларопулою. 

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