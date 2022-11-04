"Греція повністю підтримує нас", – Резніков провів зустріч з грецьким колегою

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із грецьким колегою Нікосом Панайотопулосом.
Про це він повідомив у твіттері.
"Мій грецький колега є справжнім другом України. Греція повністю підтримує нас. Ми віримо, що мир у Європі повинен бути відновлений", – зазначив український міністр.
On the margins of the meeting of President Katerina Sakellaropoulou@PresidencyGR and @ZelenskyyUa I met #DefMin Nikos Panagiotopoulos @npanagioto— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 3, 2022
My Hellenic colleague is a true friend of Ukraine.🇬🇷 fully supports us. We believe that peace in Europe must be restored. pic.twitter.com/NvsBh4OYio
Міністр оборони Греції прибув із візитом до України вчора, разом з гпрезиденткою Катеріною Сакелларопулою.